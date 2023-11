Traguardo storico in Irpinia: nonna Laurina a Sturno compie oggi 113 anni E’ la donna più longeva in Campania e la seconda in Italia

Seduta accanto al fuoco, coccolata come sempre amorevolmente da sua figlia Maria, un angelo custode per lei ogni giorno, Lucia Laura Sangenito compie oggi incredibilmente 113 anni.

E’ la donna più longeva in Campania e la seconda in Italia con un distacco di soli 40 giorni dalla decana Claudia Baccarini che ha la sua stessa età e risiede a Faenza.

Ha visto guerre, terremoti e pandemie. Una vita piena di sacrifici. Lo dice con orgoglio Lucia: “Ho lavorato da piccola, caricavo pietre sulle spalle. Sono stati tempi duri. Sono arrivata a 113 anni, Dio me li ha dati e me li prendo.”

L’intera comunità sturnese è in festa per questo straordinario evento. Come ogni anno nonna Laurina riceverà nel pomeriggio gli omaggi dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Vito Di Leo.

Prega, recita il rosario, mangia con appetito, qualche passo in casa e le immancabili chiacchierate con sua figlia. Così trascorre il suo tempo la super centenaria nella sua abitazione di via operai.

Non è stato un anno facile per lei alle prese con una serie di problemi di salute, superati grazie alla sua forte determinazione. Si è rialzata da ogni caduta, mostrando coraggio e vigore. L’abbiamo incontrata più volte in ospedale, ma tutto si è risolto alla perfezione, grazie alle cure amorevoli ricevute.

“Vederla così oggi, rinata è importantissimo. Non pensavo, avevo tanti dubbi. E’ stato faticoso, stressante anche per lei - ci dice sua figlia Maria - ma alla fine siamo qui ed è bello rivederla così com’era. E’ questa la cosa più importante e gratificante. Una grande emozione, che davvero non si può descrivere.”