Ariano, legionella alla Lusi: scuola chiusa ma si va avanti con fiducia Docenti e famiglie tranquilli. "In tanti anni, ci saremmo dovuti ammalare tutti"

Si attende con la massima tranquillità e fiducia la riapertura dell'istituto comprensivo Giulio Lusi ad Ariano Irpino dopo l'ordinanza di chiusura precauzionale emessa dal sindaco Enrico Franza a seguito della presenza di legionella riscontrata durante i controlli effettuati dall'Asl all'impianto idrico. Docenti e famiglie sono tranquilli. "In tanti anni, ci saremmo dovuti ammalare tutti. Che ben vengano controlli del genere, che crediamo vadano eseguiti ovunque."

Intanto le attività scolastiche vanno avanti anche in esterna.

Domani gli alunni, come annunciato dal dirigente scolastico De Prospo, si recheranno a Mirabella Eclano, al cinema Carmen per assistere al film dell'anno: "C'è ancora domani", regia di Paola Cortellesi. Un film mai come in questo momento di grande attualità in tema di femminicidi, che parla di una strana democrazia che accomunava donne di ogni ceto sociale: la violenza domestica. Un film nato con la voglia di raccontare la vita di quelle donne che nessuno ha mai celebrato.