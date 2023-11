Jaspreet come Giulia: Solofra riflette sulle atrocità umane partendo dai bambini Cerimonia toccante stamane in memoria della bimba di soli sette anni uccisa da una furia inaudita

Cerimonia toccante stamane a Solofra in memoria della piccola Jaspreet Kaur, la bimba di soli sette anni uccisa da una furia inaudita insieme alla mamma da suo padre poi suicidatosi. Una tragedia che sconvolse l'Irpinia nel giugno del 2012.

Alla piccola, la direzione didattica di Solofra ha dedicato la giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne con una cerimonia in sua memoria. Inaugurata sotto la pioggia una targa commemorativa per l'albero di Jaspreet piantato undici anni fa nel giardino della scuola frequentato dalla piccola anima innocente.

La coppia di nazionalità indiana aveva anche un'altra figlia di tredici anni, sopravvissuta alla strage. Un dolore immenso e una ferita profonda mai rimarginata. Uno dei delitti più atroci in provincia di Avellino.

Una data anche simbolo per l'Irpinia quella di oggi in cui ricorre l'anniversario del disastroso sisma del 23 novembre 1980.

L'emozione della dirigente scolastica Luigia Trivisone: "Un momento di riflessione tristissimo che pensavamo di non dover rivivere in maniera così violenta. Uno spiacevole evento che quest'anno viviamo con maggiore intensità emotiva anche alla luce della tragica morte di Giulia a cui abbiamo dedicato un minuto di silenzio. Questa targa ci ricorderà sempre di essere attenti e di non usare violenza in tutte le sue forme."