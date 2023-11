Incidente in autostrada: chiude la Stazione di Baiano in entrata ed uscita Stanotte per consentire i lavori di ripristino

Sulla A16 Napoli-Canosa, per consentire lavori di ripristino danni a seguito di un incidente, dalle 00:00 alle 2:00 di sabato 25 novembre, sarà chiusa la stazione di Baiano, in entrata verso Canosa/A14 Bologna-Taranto e in uscita per chi proviene da Napoli. In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni: in entrata verso Canosa/A14: Avellino ovest; In uscita per chi proviene da Napoli: Tufino.