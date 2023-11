Terzo settore, a Grottolella confronto con l'ex Ministro Livia Turco Il 1° Dicembre, in occasione della celebrazione della Giornata internazionale del Volontariato

In occasione della Giornata Mondiale del Volontariato, ricorrenza internazionale celebrata il 5 dicembre di ogni anno, la rete ARCI Avellino ha organizzato per venerdì 1 dicembre a Grottolella alle ore 18.00 presso il Centro sociale parrocchiale in Via Don Gaetano D’Archi,l’iniziativa dal titolo “SIAMO VALORE SOCIALE: gli orizzonti del terzo settore”. Interverranno al dibattito Adriana Guerriero del Gabbiano Odv, associazione ospitante l’iniziativa, Stefano Kenji Iannillo Presidente Arci Provinciale Avellino, Antonella Esperto Commissione Regionale Parità dei diritti e delle opportunità, Francesca Coleti Responsabile Nazionale Arci Terzo Settore e concluderà l’On. Livia Turco già Ministra della Solidarietà.

Il confronto sarà arricchito dalla partecipazione delle realtà associative irpine che contribuiranno al dibattito.

Oggi il mondo del volontariato non si ferma all'assistenza, ma parte da questa e genera un filo conduttore per una società più coesa e solidale, capace di sostenersi non solo nelle emergenze ma soprattutto in una nuova visione di società etica, più equa e più unita.

Volontari, associazioni e organizzazioni, non sono solo cittadini responsabili ma soprattutto sentinelle di un territorio che nei valori mettono in atto forme di civismo e di democrazia. Per questo vanno riconosciuti come un valore aggiunto di una comunità

Organizzazioni di volontariato, Enti di terzo settore, Enti pubblici, hanno affrontato nel tempo e soprattutto in questi anni, molte sfide e tutti abbiamo compreso quanto sia necessario rafforzare questo modo di fare comunità: fare comunità, essere valore sociale.

In occasione della celebrazione della Giornata internazionale del Volontariato, venerdì 1 dicembre ci incontreremo tutti a Grottolella per parlare di progetti, servizi e azioni svolte dai volontari attivi in organizzazioni e associazioni, confrontandoci sugli orizzonti comuni e le prossime e necessarie azioni da mettere in campo.