Il Natale "artigianale" e fatto a mano: ecco l'albero ricamato Lo straordinario lavoro delle signore, che hanno dedicato tempo e passione all'opera

Nella sfilza di alberi di Natale illuminati - alcuni in modo artistico, altri no - spesso trovare le differenze è impresa ardua. E allora come si fa a distinguersi dalla "massa"? Con inventiva e manualità d'eccellenza.

E l'esempio più bello e appassionato è quello che arriva in queste ore da Piazza XX Settembre, uno dei luoghi simbolo di San Martino Valle Caudina.

Grazie al lavoro di una serie di volontarie, infatti, è stato realizzato un albero di Natale alto 3 metri interamente ricamato a mano. Giorni e giorni di paziente attività, lavoro certosino, con l'unico scopo di regalare al paese che si ama un simbolo per le imminenti festività.

Che ora, grazie a questo slancio appassionato, domina la piazza che sovrasta il Comune, nel cuore del centro storico di San Martino.