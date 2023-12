BigMama a Sanremo: la reazione della rapper tra urla e lacrime Il video della rapper di San Michele di Serino fa il giro dei social

BigMama protagonista al Festival di Sanremo con gli altri campani Geolier e i The Kolors.Urla e lacrime dopo l'annuncio, arrivato ieri in diretta tv. BigMama protagonista al Festival di Sanremo sarà in lizza con altri 26 big della canzone italiana, come Fiorella Mannoia, Geolier, Dargen D'amico, Emma, Fred De Palma, Angelina Mango, La Sad, Diodato, Il Tre, Renga e Nek, Sangiovanni, Alfa e Il Volo, Alessandra Amoroso, Gazzelle, Negramaro, Irama, Rose Villain, Mahmood, Loredana Bertè, The Kolors, Ghali, Annalisa, Mr Rain, Maninni, Ricchi e poveri.

Alla lista dei 27 si aggiungeranno i tre che vinceranno la gara dei giovani. Intanto ieri nelle storie instagram della rapper di San Michele di Serino, è apparso il video che racconta l'esplosione di gioia dell'artista, al momento della comunicazione in diretta tv di Amadeus. Emozionatissima Bigmama non ha trattenuto l'emozione, tra urla e lacrime di gioia. Come lei anche Emma e altri artisti si sono abbandonati all'emozione tra lacrime ed esultanza, come si vede in tanti video che stanno facendo il giro dei social .