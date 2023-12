Legionella, Lusi riaperta. Dalla scuola:"Ci hanno definito per giorni appestati" Ariano: Un sospiro di sollievo e un ritorno tra i banchi salutato da un bellissimo albero di Natale

E' terminata l'odissea e soprattutto la speculazione mediatica sul caso legionella all'istituto comprensivo Giulio Lusi di Ariano Irpino. Da stamane porte aperte ad alunni e docenti dopo lo stop forzato a seguito dell'ordinanza di chiusura più volte prorogata per motivi di sicurezza dal sindaco Enrico Franza a causa di una colonizzazione da legionella pneumopatia diffusa all’impianto idrico dell’Istituto scolastico,

evidenziata da campionamenti effettuati dai tecnici dell’Arpac.

Essendo state adottate tutte le misure precauzionali, ai fini della bonifica e della sanificazione dell’impianto idrico sanitario dell’istituto scolastico, sono state pienamente garantite tutte le condizioni di sicurezza e salute della fruizione dell’immobile. Secondo l'Asl non essendoci più le condizioni per una chiusura, le lezioni sono da oggi riprese regolarmente. Il caso è stato seguito con particolare attenzione dalla macchina comunale in sinergia con la direzione didattica.

Un sospiro di sollievo per tutti, salutato da un bellissimo albero di Natale all'interno tra la gioia di alunni e docenti.

"Siamo stati definiti appestati, da giorni non si è fatto altro che parlare di noi generando solo confusione e allarme. Non vi erano altri argomenti forse? Ringraziamo Ottopagine - affermano i docenti - per aver riportato la giusta informazione su questo incidente di percorso del nostro istituto e su una vicenda apparsa sin dall'inizio sotto controllo e ben gestita dalle varie autorità competenti."