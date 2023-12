Ariano: asfalto di giorno ed è paralisi sulla variante Manna-Tre Torri Lavori eseguiti senza cervello lungo le strade

Non sono servite le strigliate e le giuste proteste di qualche giorno fa. L'Anas asfalta di nuovo e per l'ennesima volta in pieno giorno anche l'altra Variante. Questa volta i lavori stanno avvenendo lungo la Manna-Tre Torri, tra code snervanti e rallentamenti.

Una zona che soprattutto negli ultimi tempi vede un via vai di camion e autobetoniere in andata e ritorno dal cantiere della stazione Hirpinia.

Un disagio enorme per gli stessi autotrasportatori bloccati nel traffico. Ma non si poteva asfaltare di notte questo tratto di strada, così come sta avvenendo intelligentemente per i lavori alla rete fognaria, lungo la statale 90 delle puglie, zona Santa Barbara ad opera del comune?