Percorsi nelle valli del ben vivere: suggestioni francigene a Casalbore Si parte con la prima tappa in programma dall’8 al 10 dicembre

Prende il via il progetto “Percorsi nelle valli del ben vivere”, con la prima tappa in programma dall’8 al 10 dicembre presso il comune di Casalbore, in provincia di Avellino. Tre giorni di incontri, visite guidate, degustazioni e musica, per scoprire le meraviglie della valle del Miscano e apprezzare i luoghi dei cammini della via francigena del sud.

L’iniziativa, promossa dal comune di Grottaminarda (capofila), in partenariato, per l’appunto con i comuni di Casalbore, Gesualdo, Manocalzati, San Sossio baronia e Vallata, intende esaltare tradizioni, folklore, cultura, enogastronomia, spiritualità, benessere, natura e paesaggio quali elementi attorno cui l’offerta turistica dei territori coinvolti, eleggendoli a pilastri costitutivi del modello del “ben vivere” delle valli irpine. Si comincia l’8 dicembre, a partire dalle ore 17.00, con l’apertura dell’area espositiva-mercatini di natale in piazza Castello, con stand di degustazione a cura della pro loco Pangea di Casalbore.

La serata proseguirà, presso sala sannitica-centro storico, con il concerto del trombettista e compositore Luca Aquino, “Italian Songbook” feat. Natalino Marchetti. Sabato 9 dicembre, sarà il momento dell’approfondimento tematico, sempre presso la sala sannitica, con il convegno “La via francigena del sud, da suggestione a sviluppo economico”. Per l’occasione interverranno: Emilio Salvatore, sindaco del Comune di Casalbore; Marcantonio Spera, Sindaco del Comune Grottaminarda; Giuseppe Pacifico, Consigliere Delegato alle Attività Produttive e Turismo del Comune di Casalbore; Padre Gabriele Marino; Cav. Antonio Castellano, Gran Priore d’Italia Ordine dei Cavalieri di Malta; Angelofabio Attolico, Responsabile Tecnico Via Francigena nel Sud; Zaccaria Spina, Presidente CM del Fortore; Raffaele Fabiano, Presidente comunità montana dell’Ufita; Maurizio Petracca, Presidente Commissione Agricoltura Consiglio Regionale della Campania. Saranno presenti i sindaci e gli amministratori dei comuni della Via Francigena.

La tre giorni si concluderà domenica 10 dicembre con un trekking guidato lungo i tratturi e i tratturelli del territorio di Casalbore e con un ulteriore appuntamento con i Mercatini di Natale in Piazza Castello. Durante la tre giorni sarà possibile visitare la Torre Normanna di Casalbore e il Museo dei Castelli. L’iniziativa è co-finanziata dal POC Campania 2014-2020. Rigenerazione urbana, politiche per il turismo e la cultura. Programma unitario di percorsi turistici di tipo culturale, naturalistico ed enogastronomico di portata nazionale e internazionale.”