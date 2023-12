Ariano: ancora una perdita di acqua, ecco contrada Patierno Una rampa pericolosa che con il ghiaccio diventa ad altissimo rischio per chi risiede in zona

Una rampa pericolosa che con il ghiaccio diventa ad altissimo rischio per chi risiede in zona e la strada e l'acqua che schizza verso le case al passaggio delle auto. Da oltre venti giorni è ciò che sta accadendo in località Patierno ad Ariano Irpino.

Strada già tristemente nota a causa dei vari nubifragi abbattutisi nella zona con danni e disagi notevoli.

Viene rivolto un appello urgente all'alto calore ad intervenire al fine di eliminare questo ennesimo spreco. Si tratta dell'ennesima perdita segnalata a distanza di pochi giorni.

Condotte colabrodo che stanno mettendo a dura prova automobilisti e pedoni. Ma sembra che neppure le numerose pec e sollecitazioni anche a mezzo stampa abbiano sensibilizzato gli uffici dell'alto calore.