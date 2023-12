Scampitella: ordinato abbattimento di due alberi in piazza ed è protesta Lunedì è prevista l'operazione in piazza Libertà. Appello alla sindaca a soprassedere

Il sindaco con apposita ordinanza ordina l'abbattimento di due alberi in piazza Libertà ed è protesta in paese. Accade a Scampitella in provincia di Avellino.

"Il taglio - si legge nel dispositivo firmato dal primo cittadino Vincenza Caccese - trattasi di due cedri individuati da un tecnico agronomo - in cattivo e pessimo stato in ragione del gelo, piogge e forti venti previsti nei prossimi giorni non è più procastinabile."

Le alberature insistono in pieno centro urbano. Onde gravare sulla circolazione stradale degli automezzi pubblici e privati, il comune ha previsto l'utilizzo del senso unico alternato, azionato da rilevatori. L'esecuzione dei lavori è prevista per lunedì 11 dicembre dalle 8.00 alle 17.00.

"Siamo contrari alla scelta insieme a mezzo paese - fanno sapere due consiglieri di maggioranza che hanno costituito un gruppo autonomo - il taglio dei due alberi va assolutamente fermato."