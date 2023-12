Un albero di Natale diverso dagli altri: l'ingegno di Liberatore ad Ariano Guardate che cosa ha realizzato quest'uomo nel suo garage

Un albero di Natale diverso dagli altri, fatto di cestini e non di palline. Usa canne, salice e ulivo Liberatore Farisco, 72 anni di Ariano Irpino.

Lo abbiamo incontrato nel suo garage a pochi passi dal Santuario Madonna di Fatima e del vicino Palasport, nel popoloso Piano di Zona. Un box che è diventato un piccolo laboratorio artigianale. E' qui che viene fuori tutta la fantasia e creatività di Liberatore.

Sposato e padre di due figli, da anni spinto dalla passione, tramandata da suo padre, trascorre il suo tempo realizzando piccoli capolavori con le sue mani d'oro.

"Non lo faccio per guadagnare ma solo per portare avanti le nostre tradizioni e trasmetterle alle nuove generazioni. Originale, semplice e a costo zero. Ci vuole tempo, sacrifici e passione. E questa è la mia vita da pensionato."