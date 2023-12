Ariano, Angelo dell'anno il Germoglio di Iesse: siamo commossi Memorial Valentina un angelo per la vita 2023

"Fare il bene fa bene. Grazie all'associazione Valentina Un angelo per la vita perché ha pensato di dare in maniera del tutto inaspettata ma tanto gradita il riconoscimento alla nostra realtà come "Angelo dell'anno".

Ad affermarlo è Il Germoglio Di Iesse. "Siamo commossi e tanto felici, perché ci avete fatto sentire a casa. Guardandovi abbiamo avuto ancor di più la certezza che Cristo cambia ogni lutto in danza. Abbiamo il cuore pieno di gioia per questa giornata ricca di bellezza. Possiamo mai stancarci di essere piccola fiamma di luce e speranza."

Un pranzo di beneficenza nel segno della solidarietà, anche quest'anno riuscitissimo e con una folta adesione. Tombola animata, animazione, musica e la consegna delle letterine a babbo natale.

Il sogno di Valentina è diventato realtà grazie al lavoro quotidiano della sua splendida famiglia, dei suoi amici e volontari, ma anche e soprattutto grazie alla generosità di tante famiglie e giovani che partecipate sempre numerosi alle varie iniziative. Lo scopo è quello di contribuire a finanziare le attività umanitarie mantenendo sempre intatto il sogno è lo spirito di Valentina.

Poche ma significative parole da parte di Lucia Scaperrotta: "Quando il dolore si trasforma in amore, sfida il tempo le cattiverie, le sofferenze, si rafforza sempre più e lascia una scia di cose belle. E l’amore per te che genera tutto ciò."