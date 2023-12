"Andremo nelle case di chi è solo e ammalato a distribuire il pranzo di Natale" Fervono i preparativi nel quartier generale dell'associazione Vita ad Ariano per il 24 dicembre

"Andremo nelle case di chi è solo, ammalato, meno fortunato e non potrà vivere la gioia del Natale, faremo sentire loro, tutto il nostro calore e affetto."

A parlare è Guglielmo Ventre, presidente della pubblica assistenza Vita di Ariano Irpino, da anni impegnato nel sociale, tanto da essere considerato da tutti la prima istituzione e figura simbolo del volontariato in città. Fu proprio la sua storica associazione, nata in un momento di estremo dolore, dopo la morte di suo fratello Antonio a muovere i primi passi verso questa direzione, fino a diventare un baluardo, grazie al contributo di tanti volontari che si sono succeduti negli anni. Non si contano le iniziative messe in campo, tra cui il tradizionale pranzo in occasione del Natale.

I preparativi

Così come accaduto con la raccolta alimentare, ci sarà una grande sinergia tra le varie associazioni: Croce rossa, Aios, Voglia di sorrisi, Valentina un Angelo per la Vita, Fratres, grazie al sostegno del Banco Alimentare e al patrocinio da parte del comune e azienda speciale consortile per la gestione associata delle politiche sociali nei comuni dell'ambito territoriale A1.

La distribuzione

Sara la sede Vita di via Villa Caracciolo, il quartier generale dell'iniziativa. E' qui che verrà preparato il pranzo per poi essere distribuito nelle case, dai volontari il prossimo 24 dicembre nel giorno della vigilia di Natale.

L'appello

E' quello di segnalare persone sole e in difficoltà alle quali poter donare un sorriso in occasione del Natale. Dall'anziana che vive sola in un vallone ad ammalati e disabili.

"Insieme alle varie associazioni e a quanti ci sosterranno intendiamo regalare a tutti un momento di gioia e serenità, spazzando via la tristezza e la solitudine delle feste.