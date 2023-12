Luxuria incontra Papa Francesco: tra le mani l'immagine di Mamma Schiavona Oggi l'incontro della madrina della Candelora di Montevergine con il Santo Padre

Vladimir Luxuria in udienza da Papà Francesco, con l'effige della Madonna di Montevergine tra le mani. Oggi l'icona LGBT ha incontrato il Santo Padre. "Mamma Schiavona è la madre di tutti e le mamme non fanno figli e figliastri“. E’ un concetto espresso piu’ volte da Vladimir Luxuria. Il rapporto tra Luxuria, attivista del movimento per i diritti Lgbt e prima parlamentare transgender eletta nel 2006 alla Camera dei Deputati dura ormai da anni. Nemmeno durante l’emergenza pandemica, Luxuria è voluta mancare all’appuntamento della Candelora a Montevergine, che resta appuntamento per l'intero movimento nazionale. Nella mattinata ha avuto l’incontro con Papa Francesco, Luxuria tra le mani aveva l’effige di Mamma Schiavona. “Ho ringrazito il Papa per le sue parole di apertura per la sua volontà di una chiesa inclusiva. Ho avuto l’onore di stringergli la mano e lui mi ha risposto: coraggio, forza, vai avanti così".