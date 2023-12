Ariano: Panacea al fianco di anziani e disabili e il 25 il pranzo di Natale Continuano le iniziative dei volontari nelle strutture Rsa e centri per gli anziani

Continuano le iniziative dei volontari di Panacea nelle strutture Rsa e centri per gli anziani al fine di regalare un sorriso agli ospiti, in vista del natale ormai alle porte. Prossimi appuntamenti il 15, 18 e 20 dicembre.

"Cogliamo l'occasione per ringraziare sin da ora i ristoratori e commercianti arianesi, Roberta Puopolo che con la sua pasticceria è sempre al nostro fianco e quanti si stanno adoperando per il pranzo di Natale e il trono di babbo natale e della befana, quest'ultimo appuntamento in programma il 28 dicembre dalle 15.30 in via IV novembre.

Cambio di location per il pranzo di natale. La sede scelta quest'anno è il centro sociale nel piano di zona a accanto al palazzetto dello sport. L'appuntamento è per lunedì 25 dicembre alle 12.30. Prenotazione al numero 339.4865023.

"Vogliamo regalare in questa giornata di festa - afferma Maria Spina Pratola - un sorriso alle tante persone che vivono sole, meno fortunate e in difficoltà. Ci ritroveremo tutti insieme con gioia a brindare al Natale. Faremo in modo che ognuno possa sentirsi a proprio agio. Essere poveri non significa diversità. Ci stringeremo insieme in un unico e grande abbraccio senza distinzione di colori e fasce di età. Un pranzo aperto a tutti."