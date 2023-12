Fede e devozione nelle aree interne in onore di Santa Lucia: ecco Ariano Celebrazione particolarmente sentita in contrada Orneta ad Ariano Irpino

Un fuoco acceso, fede e devozione nelle aree interne in onore di Santa Lucia, protettrice della vista e dei ciechi. Celebrazione particolarmente sentita in contrada Orneta nella chiesa Santa Maria delle Grazie presieduta dal parroco don Antonio Ventulli.

"Santa Lucia - ha detto don Antonio - ha creduto fino in fondo, alle promesse di Gesù, ha creduto fino in fondo nel vangelo tanto da trasformare proprio la sua vita nel vangelo stesso. I santi martiri, nel tempo della persecuzione ed altri motivi erano davveo tanti. Lucia, mette in evidenza i suoi valori eroici dell'appartenza al vangelo e anticipa la luce dello spirito santo che sta per venire.

Nata a Siracusa tra il 280 e il 290 d.C., Santa Lucia fu una martire cristiana, uccisa tramite decapitazione il 13 dicembre del 304 dopo Cristo, sotto l’imperatore Diocleziano. Le sue spoglie sono custodite nel Santuario di Lucia a Venezia, ma il principale luogo di culto è la chiesa di Santa Lucia al Sepolcro a Siracusa.

Triduo di preghiera si sono svolti in molte zone della Campania, in onor e della santa dei miracoli.