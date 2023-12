Monteforte Irpino, 7.000 euro dalla Regione per l’acquisto di nuovi libri Il Comune tra i primi nell'ambito di un bando per biblioteche di tutta la Campania

La biblioteca comunale di Monteforte Irpino potrà ancora una volta rinnovare il proprio parco libri. L'ente di Piazza Umberto I ha infatti avuto accesso al finanziamento della Regione Campania nell'ambito del sostegno all'editoria locale, risultando tra le prime nell'ambito di un bando che ha visto partecipare tante biblioteche di tutta la Campania.



Soddisfatto il primo Cittadino Costantino Giordano: "Risultati come questo sono un'autentica gioia per tutti noi, perchè attraverso un finanziamento regionale riusciamo ad arricchire ancora di più una biblioteca che conta più di 7000 volumi al suo interno. Oltre all'archivio digitale, che ci vede pionieri nella digitalizzazione culturale.



L'Assessore alla cultura e pubblica istruzione, Lia Vitale: "La nostra biblioteca comunale è oramai un autentico centro di cultura: il costante aggiornamento del parco libri è il segnale della volontà politica e amministrativa di investire in maniera importante sul patrimonio culturale, intercettando tutte le fonti di finanziamento possibili per offrire un'offerta sempre più ampia alla nostra utenza, composta perlopiù da giovani e giovanissimi. Con un pizzico di orgoglio annuncio che non è finita qui: nei prossimi mesi porteremo sicuramente a casa altri risultati importantissimi, frutto di un lavoro costante."



Il consigliere delegato alle associazioni, Angelo Damiano: "Complimenti allo spirito di intraprendenza di amici della biblioteca, associazione che gestisce la biblioteca comunale con successo da ormai 4 anni e che ha collaborato in maniera fondamentale ai tanti traguardi raggiunti. Già dalle prossime settimane sarà possibile consultare in sede tutti i nuovi libri acquistati nel 2023."