Buon compleanno Santo Padre: "Caro Papa Francesco l'Irpinia ti aspetta" La lettera della Pro loco Alta Irpinia

In occasione del compleanno di Papa Francesco, la Pro loco di Sant’Angelo dei Lombardi, invia un messaggio augurale e rinnova l’invito a venire in visita in Irpinia. Oggi 17 dicembre il Santo Padre ha compiuto 87 anni.

"La Pro Loco “Alta Irpinia- Sant’Angelo dei Lombardi” fondata e guidata da Tony Lucido, che da tre anni è mezzo è Presidente Regionale dell’UNPLI Campania, in rappresentanza di oltre 500 associazioni, Pro Loco ,circa 400 transitate nel Terzo Settore ed iscritte al RUNTS, con oltre 700 volontari assegnati ogni anno per il Servizio Civile Universale, Ente con più volontari in Campania. " con l'impegno del responsabile Renzo Mazzeo , con i 5 presidenti provinciali Elena Tommasino Giuseppe Silvestri Luigi Barbati Raffaele Compagnone con De iulii Mario, Consigliere Nazionale, la Segretaria Regionale Ramona Del Priore e con la Segretaria del SCU Barbara Minicozzi è tendenzialmente in forte crescita, sia di numero di rappresentanza che di presenza nel tessuto sociale della Regione Campania siamo cuore del territorio - spiega Lucido -.

Tornando alla sede locale dell Pro Loco Alta Irpinia, di Sant'Angelo dei Lombardi, si ricorda che questa è impegnata da anni nel settore della promozione turistica, culturale e sociale di Sant’Angelo dei Lombardi e dell’Alta Irpinia tutta, protagonista di numerose iniziative e battaglie in difesa dell’ambiente, del territorio, delle sue istituzioni e dei servizi, come l’Ospedale, il Tribunale, Uffici e Servizi, contro la desertificazione della dorsale appenninica , le trivellazioni, l’eolico selvaggio e tralicci devastanti, ecc.. ecc.. , in occasione dell’87° compleanno di Papa Francesco, ha fatto pervenire gli auguri e le felicitazioni da parte dell'UNPLI Campania e dell’Associazione Pro Loco, insieme all’invito a tornare in Campania, e possibilmente venire in visita in Alta Irpinia. La lettera di auguri e invito a Papa Francesco sarà pubblicata integralmente dopo che sarà giunta in Vaticano.Con l'invito a tornare in Campania e possibilmnte venire in Irpinia per "riaccendere la speranza " si conclude". Spiega Tony Lucido