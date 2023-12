Perdite a macchia di leopardo: riparazioni idriche no stop sul territorio La media di oltre un intervento al giorno ad Ariano a causa di una rete idrica fatiscente e obsoleta

Perdite a macchia di leopardo sul territorio. Continua il tour de force da parte degli operai dell'alo calore. A preoccupare sono soprattutto quelle che creano danni alle abitazioni. E' qui si sta intervenendo con urgenza dopo uno stop delle ultime settimane dovuto a problemi di carattere tecnico organizzativo. La prima condotta riparata è stata quella di località Fiumarelle. Una seconda sempre in questa zona sul versante Torreamando avverrà nei prossimi giorni.

Interventi programmati a Centovie, Piano del Nuzzo, Masciano e Cervo. Ma si tratta di un elenco in continuo aggiornamento.

La media di oltre una riparazione al giorno a fronte di una rete idrica fatiscente e obsoleta che fa acqua ormai da tutte le parti.

Ciò che serve e con la massima urgenza è un intervento risolutivo, massiccio e concreto da parte della regione Campania. In località Creta la situazione è di nuovo disastrosa.

Enormi buche a causa delle infiltrazioni che stanno mettendo a dura prova non solo i residenti ma chi per questiono di lavoro, percorre questo tratto di strada da Grottaminarda ad Ariano Irpino. Urge in questo momento almeno un intervento tampone mediante il riempimento delle buche con terreno.