BigMama ospite a Sanremo Giovani, Amadeus: Nessuno sapeva che era tra i Big L'artista di San Michele di Serino ieri sera in tv racconta curiosità e particolari delle selezioni

Ha presentato il titolo del suo nuovo brano, BigMama la cantante di San Michele di Serino, che quest'anno concorrerà tra i big della canzone italiana. Ospite a Sanremo Giovani BigMama ha confermato l’aneddoto raccontato da Amadeus, ovvero che lei quest’anno aveva presentato il brano non per il Festival di Sanremo 2024, ma per la categoria giovani. E quando non si è vista fra i finalisti è andata in depressione e si è comprata un cane. "La rabbia non ti basta", è il titolo del singolo che sarà in gara della rapper di San Michele di Serino. E L'Irpinia scalda i motori per tifare per lei.

“È stata fenomenale lo scorso anno con Elodie al Festival, lei è pazzesca, fa ballare tutti” – ha spiegato Amadeus – “BigMama ha vissuto l’esperienza di Sanremo Giovani, ma mai arrivando qua fermandosi sempre alle selezioni di Via Asiago, quelle che da 800 candidati arrivano a 40. Poi quest’anno ho ascoltato la canzone, quella che presenterà a Sanremo, e ho deciso di prenderla e inserirla subito fra i Big”.

“Io ho pensato che non mi avesse preso e dalla depressione ho comprato un cane, lo dico“,ha spiegato BigMama.

“Vi spiego come è andata: lei si era iscritta a Sanremo Giovani e ho pensato se la elimino mi odierà. E quindi ho detto: non la prendo, ma prendo la sua canzone. Nessuno sapeva niente. Quando lei non ha letto il suo nome nell’elenco dei ragazzi [che erano passati a Sanremo Giovani, ndr] quel giorno mi fischiavano le orecchie”.

“Io sono campana, ho fatto un po’ le mie cose, le mie magie“, la replica della cantante. “Io quella canzone l’ho presa e l’ho messa fra i Big. Ma non sapeva niente. Lo ha scoperto in diretta durante il Tg1 dello scorso 3 dicembre“, ha continuato Amadeus. “Speriamo di essere la voce di chi non ha voce quest’anno“, ha detto Bigmama.