Ariano: Volontario raccoglie monetine per aiutare chi è difficoltà La consegna in vista del Natale nelle mani dell'assessore alle politiche sociali Molinario

Domenico Mainiero, da anni impegnato nel volontariato, raccoglie monetine da 1,2 e 5 centesimi e le consegna all’assessore alle politiche sociali del comune di Ariano Irpino Pasqualino Molinario per aiutare qualche famiglia più bisognosa.

"Un bel gesto, spesso le monetine in centesimi le mettiamo da parte, non le utilizziamo. L’idea di Domenico - afferma Molinario - è stata quella di fare una raccolta tra amici ed esercizi commerciali. La somma raccolta sarà devoluta in beneficenza. Un'iniziativa che Domenico intente portare avanti anche per il prossimo anno."

In questi giorni oltre la carta solidale Inps, ci saranno aiuti economici ai più bisognosi presi in carico dai servizi sociali da parte del consorzio sociale A1 e comune di Ariano Irpino.