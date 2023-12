Ariano, contrada Manna al buio, lampioni spenti: non ce la facciamo più Appello urgente da parte degli abitanti: siamo preoccupati

Se non fosse per qualche addobbo luminoso esterno sarebbe buio pesto. Lampioni nuovamente spenti in località Manna ad Ariano Irpino, ma questa volta il black out interessa tutta la strada che va dalla chiesa Santa Maria Assunta in cielo fino in fondo al vallone. Una situazione che dura da fin troppo tempo e ad intermittenza. I residenti si sono rivolti alla polizia municipale.

L'appello: "Non sappiamo più cosa fare. Già viviamo da mesi con il terrore dei ladri, ora ci tocca combattere anche con questo disservizio che facilita e non poco le incursioni dei malviventi. Rivolgiamo un appello a chi di competenza a risolvere definitivamente questa problematica. E' davvero inconcepibile."