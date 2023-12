Sturno: alla Primaria, un albero rosso contro la violenza di genere Un tazebao che ricorda le vittime della violenza e i femminicidi avvenuti in Italia

È il rosso il colore dominante sull'albero di Natale allestito dagli alunni e dai docenti della scuola primaria Michele Aufiero di Sturno. Ai piedi dell'abete spicca un tazebao che ricorda le vittime della violenza e i femminicidi avvenuti in Italia.

Dati purtroppo in crescita e allarmanti nonostante le varie campagne di sensibilizzazione contro il fenomeno che ha radici antiche.

L'educazione al rispetto di genere, e in genere, comincia tra i banchi di scuola. E gli insegnanti della Primaria sturnese ne hanno fatto una missione. Non a caso hanno scelto di addobbare l'albero con decorazioni rosse, colore simbolo del sangue versato negli ultimi tempi da tante, troppe donne. L'invito è quello di non dimenticare, di rispettare innanzitutto il nostro prossimo.

Alunni e maestri per l'occasione hanno indossato un nastrino rosso carminio. Un altro segno, e simbolo, della sensibilizzazione contro ogni forma di violenza a ogni età. Il rispetto si insegna e si apprende.

Il dirigente scolastico Franco Di Cecilia si è complimentato con i docenti per la lodevole iniziativa promossa in favore degli alunni della Primaria. La scuola ancora una volta si rivela laboratorio proficuo di idee in favore della società in formazione.