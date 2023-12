Betlemme in borgo, emozioni e luci nel centro storico di Guardia dei Lombardi Iniziativa voluta dal consigliere comunale delegato alle iniziative culturali, Vito Di Paola.

Grande partecipazione al primo appuntamento di “Betlemme in Borgo”, la rappresentazione della città che diede i natali a Gesù Cristo realizzata nel centro storico di Guardia Lombardi. A volere fortemente l’iniziativa, che ha attratto persone da tutta la provincia, è stato il consigliere comunale delegato alle iniziative culturali, Vito Di Paola.

“La prima serata - ha dichiarato Di Paola - ha registrato un grande successo per tutta la comunità guardiese, che si è vista invasa da centinaia di persone provenienti non solo dai comuni circostanti, ma da tutta l’Irpinia e anche dalle vicine comunità pugliesi. L’ambientazione tra suoni, figuranti, animali, antichi mestieri, locande e cantine ha affascinato tutti coloro che sono venuti qui e hanno potuto ammirare il nostro bellissimo borgo con i suoi vicoli e le sue contrade.”

“Ad attrarre tante persone - aggiunge il consigliere - sono state anche le tante pietanze tipiche, adeguatamente preparate, che sono servite a rievocare sapori antichi propri della tradizione guardiese.”

“Questa sera - conclude Di Paola - è previsto il secondo appuntamento con la rappresentazione della nascita di Gesù, con l’annunciazione dell’Angelo Gabriele, l’arrivo dei pastori e dei magi. In contemporanea- chiude Di Paola - sarà sempre possibile degustare i piatti tipici delle nostra antica tradizione culinaria. Non mancate!”