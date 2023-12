100 anni e una grinta incredibile: Antonia Leone sbalordisce tutti Il nuovo traguardo di longevità a Montecalvo Irpino

Ne abbiamo incontrati tanti di centenari in questo 2023 che volge al termine, ma Antonia Leone, per tutti Ntunetta, ci ha davvero sbalorditi. A vederla e a sentirla parlare è qualcosa di incredibile. Risposta pronta e divertente ad ogni nostra domanda senza peli sulla lingua e sconti, fino a mettere in difficoltà anche noi.

Autonoma, super attiva, vedova, madre di tre figli, Maria, Giuseppina e Antonio venuti per lei dal Piemonte e dalla Svizzera, sei nipoti, altrettanti pro nipoti con un settimo in arrivo. Una festa tra balli e canti nell’agriturismo Serafino family a Montecalvo Irpino, suo paese d’origine. E’ qui che Antonia vive da un secolo. Cresciuta in via Angela della costa, contadina con orgoglio da sempre. Per i suoi 100 anni anche la benedizione apostolica di Papa Francesco con tanto di pergamena.

Così Nicola Serafino: “Tanti auguri per lo splendore che hai trasmesso e che trasmetti con la tua armonia. Buon compleanno da parte di tutti noi a te madre delle nostre madri Antonia Leone.”