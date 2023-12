Magia gelata sul Laceno: non è neve, ma lo spettacolo è mozzafiato Risveglio artico sull'Altopiano di Bagnoli Irpino: termometro registra meno 6 gradi

"Non è neve ma una splendida gelata che ha reso lo scenario magico! La temperatura è scesa sotto i -6° e le nebbie congelatesi su prati e alberi hanno ammantato di bianco l'altopiano". Con un post la pagina social Laceno mostra lo scatto fiabesco che immortala il risverglio aritcolo dell'altopiano bagnolese. Uno scenario suggestivo e fiabesco, che in pochi minuti ha conquistato tantissimi like e commenti. E sono tantissimi i visitatori che hanno scelto il Laceno per il week end di fine anno. Strutture piene e sold out di prenotazioni per i ristoranti sull'altopiano irpino, aspettando per gennaio la vera stagione invernale con la tanto attesa dama bianca.