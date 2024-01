Sant'Angelo a Scala, da oggi uno dei Paesi più Sostenibili d'Italia Presso la Chiesa San Giacomo Apostolo alle 20.30, ci sarà il riconoscimento ufficiale

Si allarga la rete dei Pesi più Sostenibili d’Italia con l’ingresso del Comune di Sant’Angelo a Scala, esempio di buone pratiche e di azioni concrete, per aumentare la sostenibilità non solo ambientale ed economica per i propri cittadini.

Incessante è stata l’attività di sensibilizzazione e di ampliamento della rete de “I Paesi più Sostenibili d’Italia” che, dopo un percorso di valutazione e di organizzazione della segnaletica in sinergia con gli uffici comunali, ufficializza l’inserimento del paese di Sant’Angelo a Scala tra i Paesi più Sostenibili d’Italia.

Domani 3 Gennaio, nell’ambito della manifestazione “Festival Internazionale del Sannio e della Valle Caudina” Concerto di Capodanno, presso la Chiesa San Giacomo Apostolo alle 20.30, ci sarà il riconoscimento ufficiale con la consegna della bandiera di Paese Sostenibile e delle attrezzature stradali. L’evento si terrà, presso la Sala Comunale in via del Corso Europa, 25 alle ore 19,30.

Una consegna –afferma il Presidente Nazionale dei Paesi più Sostenibili d’Italia, Pino Vitale – che sancisce lo sforzo del Comune di Sant’Angelo a Scala, sensibile alla tematica della sostenibilità.

È un risultato importante – sostiene il Sindaco Carmine De Fazio– si dà, infatti, la possibilità di rafforzare le azioni dei Comuni e di creare una rete di buone pratiche che possano essere di esempio per gli altri Comuni.

Interverranno alla manifestazione, il Presidente della Commissione Agricoltura della Regione Campania, On. Maurizio Petracca, il Presidente della Comunità Montana e Sindaco di Sant’Angelo a Scala, l’Assessore alla Cultura Annalisa Zaccaria, il Presidente dell’’Associazione Culturale il Girasole.

Con questo evento – sostiene Angelo Vecchione Direttore Operativo della rete – accogliamo nella nostra rete il Comune di Sant’Angelo a Scala, rafforzando l’azione per il raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda 2030.