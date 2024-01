Zungoli: ciaramelle e zampogne per le vie del borgo, aspettando la befana Le belle tradizioni nelle aree interne in Irpinia sul regio tratturo

Ad anticipare i magi e la befana saranno proprio gli zampognari che, come la migliore tradizione

vuole, percorrendo il Regio Tratturo, approderanno a Zungoli.

E allora, domani 5 gennaio 2024, tutti in Piazza Castello, dalle 17 in poi, per emozionarsi al suono di

zampogne e ciaramelle e assistere al sorteggio dei biglietti vincenti della lotteria di Natale, organizzata

dalla Pro Loco, con il patrocinio del Comune di Zungoli e il sostegno di numerosi sponsor del

territorio.

Calici di vino, frutta secca, cantucci allo zafferano irpino, per trascorrere qualche ora insieme e

brindare ancora una volta al nuovo anno.

Ai fortunati possessori dei biglietti vincenti, ricchi cesti con prodotti della enogastronomia tradizionale

irpina: salumi, formaggi, paste con farine di grani antichi, prodotti da forno con la risciola, taralli,

biscotti, vini, e olio delle nostre colline.

"Tante piccole eccellenze, tutti prodotti di alta qualità con riconoscimenti nazionali. Cibo buono, pulito e giusto per arricchire le nostre tavole, tante sorprese per il palato."