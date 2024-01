Pratola Serra, troppi incidenti e pericoli: arriva l'autovelox mobile in paese La decisione dell'amministrazione comunale

Eccesso di velocità e incidenti, arriva l'autovelox a Pratola Serra. "Comunichiamo alla cittadinanza tutta che, a far data dal prossimo 16 gennaio, sarà attivo il sistema di rilevamento automatico della velocità a mezzo di autovelox mobile in tutto il territorio cittadino.

In particolare, il controllo sarà distribuito lungo la SS 7bis e, più nello specifico, lungo il tratto della variante che da San Michele di Pratola va verso Montemiletto (su entrambi i sensi di marcia) ove il limite di velocità imposto è di 50 km/h.

Inoltre, non mancheranno controlli e rilevamenti nel centro del paese, incluse le frazioni di Serra e San Michele.

La decisione si è resa necessaria a causa delle elevate velocità di percorrenza che minano la sicurezza stradale e, quindi, l’incolumità dei cittadini, causando sempre più di frequente gravi incidenti, alcuni dei quali verificatesi, negli ultimi tempi, anche a causa dell’incontrollato passaggio dei cinghiali.

L’auspicio è che vengano rispettati i limiti di velocità imposti dal Codice della Strada lungo i relativi tratti stradali.

Confidiamo nella collaborazione di tutti ed ancora una volta agiamo per il bene e nell’interesse della collettività.". Si legge nella nota diffusa dal comune.