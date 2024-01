I cattolici e la questione politica: il libro di Franco Vittoria arriva a Lioni Venerdì 19 gennaio alle ore 17.00 la presentazione nella sala consiliare

"I cattolici e la questione politica", presentazione del libro di Franco Vittoria nella terra del cratere, in alta Irpinia a Lioni.

L'evento organizzato dall'amministrazione comunale è in programma venerdì prossimo 19 gennaio alle ore 17.00 nella sala consiliare.

Interverranno il sindaco Yuri Gioino, il docente di filosofia Rodolfo Salzarulo e il presidente della fondazione Sud Antonio Bassolino. Modera i lavori la giornalista Paola Liloia.

Il libro ripercorre il cammino del cattolicesimo politico, dall'intansigentismo dei cattolici nei confronto dello stato liberale fino all'enciclica di Leone XIII sulla remun novarum, dove mette al centro tra le altre cose la questione della povertà. Poter comprendere come organizzare l'idea del cattolicesimo.

Il monito di Vittoria: "Oggi andrebbe recuperato soprattutto il limite dei cattolici in politica. Saper misurare i tempi. Spesso ci troviamo di fronte ad una realtà più virtuale che reale. Non c'è più il senso del limite. Il cattolicesimo in politica poneva il senso del limite, ma anche un altro dato, l'impegno valoriale.

Il popolarismo è di grande attualità. Pone chiaramente varie questioni, una fra tutte attualmente, l'autonomia differenziata.