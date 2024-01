Servizio civile, c'è posto per otto giovani volontari in alta Irpinia: ecco dove La fondazione Don Gnocchi offre a 8 ragazze e ragazzi dai 18 ai 28 anni questa opportunità

La fondazione Don Gnocchi offre a 8 ragazze e ragazzi dai 18 ai 28 anni l’opportunità di svolgere l’anno di servizio civile accanto a pazienti fragili ricoverati presso il polo specialistico riabilitativo di Sant' Angelo dei Lombardi.

Si tratta di una straordinaria esperienza di crescita personale e professionale al servizio di persone fragili e dei loro familiari, che ha raccolto negli ultimi anni l’adesione e l’entusiasmo di migliaia di giovani in tutto il Paese.

“Accanto a te” è il titolo del progetto che fa capo alla struttura irpina della Don Gnocchi, finalizzato ad incrementare il benessere fisico, psichico e relazionale dei pazienti ricoverati, attraverso il potenziamento delle competenze socio-relazionali e lo sviluppo delle autonomie funzionali, contribuendo così alla riduzione delle disabilità e al miglioramento della qualità di vita.

I giovani volontari che affronteranno questa esperienza supporteranno il personale nella cura delle persone assistite, guidati da professionisti del settore. Il percorso sarà affiancato da un’intensa attività di formazione, con certificazione delle competenze acquisite e riconoscimento dei crediti e tirocini universitari.

Sono numerosi i ragazzi e le ragazze che negli ultimi anni hanno accolto in tutta Italia l’invito della fondazione Don Gnocchi.

Al termine dell’anno di servizio, molti di loro hanno definito l’esperienza entusiasmante e arricchente dal punto di vista personale e professionale, grazie anche al percorso formativo e alla certificazione delle competenze. Attualmente sono 55 i giovani in servizio nei Centri, a seguito del bando dello scorso anno che ha fatto segnare in Fondazione il più alto numero di domande pervenute, in controtendenza rispetto al dato nazionale.

Gli aspiranti operatori volontari dovranno presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma domanda on line (Dol) all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it.

L’impegno per i giovani si articolerà in 25 ore settimanali, con un compenso di 507.30 euro mensili. Le domande di partecipazione devono essere presentate entro le ore 14 del 15 febbraio.

Maggiori informazioni sul servizio civile a Sant'Angelo dei Lombardi e in tutte le strutture della Fondazione Don Gnocchi sono disponibili all’indirizzo www.dongnocchi.it.

Per ulteriori informazioni, è possibile rivolgersi al servizio volontariato e servizio civile della fondazione Don Gnocchi (telefono 02.39703381 - 02.39703589, email: volontariatoeserviziocivile@dongnocchi.it). referente per Sant'Angelo dei Lombardi, Rita Mosca, tel. 0827 455706; rmosca@dongnocchi.it.

Nella foto, i volontari del servizio civile attualmente in servizio a Sant'Angelo. In piedi, da sinistra: Giuseppe Malanga, Raffaele Dell'osso, Giusy Monti, Gaia Nesta, Desideria Perna. Accosciati: Anthony Infante, Martina De Mita.