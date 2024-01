Allerta neve, i sindaci chiudono le scuole in Irpinia: ecco dove I sindaci hanno firmato le ordinanze. Cancelli chiusi ad Ariano, Montemarano e altri comuni

Allerta neve, scattano le ordinanze di numerosi sindaci per predisporrre la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado sul territorio comunale. I primi cittadini Enrico Franza, Beniamino Palmieri e Salvatore Vecchia hanno emanato provvedimenti ad ho per chiudere le scuole nei rispettivi comuni di Ariano Irpino, Montemarano e Cassano Irpino. Ma tra Alta Irpinia e Baronia e altre zone della provincia di Avellino ci sono già in via di pubblicazione altri provvedimenti. Per l'allerta meteo, sono state pubblicate ordinanze di chiusura scuole anche a Sant'Angelo dei Lombardi, Lioni, Calitri, Sant'Andrea di Conza, Montella,Andretta, Torella dei Lombardi,Lacedonia, Mirabella, Guardia Lombardi, Rocca San Felice,Sturno. L'allerta scatta da stasera alle ore 22.