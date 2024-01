Ariano: si contunua a rubare vergognosamente nel cimitero Il triste racconto di una donna. E non è l'unico caso

"E' la terza volta che mi capita di andare al cimitero e di non trovare i fiori deposti sulla tomba di mio marito. Tutto questo è assurdo, sono davvero amareggiata."

E' quanto accaduto ad una donna ad Ariano Irpino all'interno del camposanto. E la tristezza ancora più grande è che non si tratta dell'unico caso.

I defunti non stanno in pace neppure in questo luogo di riposo e silenzio. C'è chi ha la mania di compiere gesti del genere, portando via fiori, lampade ed altri oggetti. E' una storia che si trascina da tempo e non si è mai riusciti ad individuare l'autore o l'autrice di tali azione vergognose.

C'è chi propone anche qui, come accaduto a Grottaminarda sotto la spinta di Antonella Moscaritolo l'impiego di telecamere di video sorveglianza. E' assurdo, all'interno di un cimitero, ma in questa vita piena di cattiverie e stranezze siamo arrivati purtroppo anche a questo.