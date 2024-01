Grottaminarda, centro sociale polivalente: al via i lavori di qualificazione Tempistiche e procedure molto complesse dettate dal Pnrr ed ora si parte

Sono iniziati i lavori di riqualificazione del centro sociale polivalente sito in piazzale Italia a Grottaminarda. Un finanziamento di 1 milione e 100 mila euro la cui misura rientra nell’ambito del Pnrr Missione 5 “Inclusione Sociale” (Componente 3 - Investimento 1.1.1).

«La realizzazione di un centro sociale polivalente - afferma il consigliere delegato alla sanità e all’inclusione sociale Antonio Vitale - è stata per la nostra amministrazione un cavallo di battaglia durante la campagna elettorale ed oggi, finalmente, dopo tanti sacrifici, possiamo dire che i nostri obiettivi iniziano a concretizzarsi e ad essere raggiunti.

Sono stati 18 mesi intensi, di duro lavoro, durante i quali abbiamo dovuto fare i conti con tempistiche e procedure molto complesse dettate da un Pnrr che richiede un’elevata attenzione e un costante monitoraggio delle varie fasi del finanziamento.

La struttura che stiamo riqualificando - prosegue Antonio Vitale - costituisce, anche per l’ubicazione, una funzione centrale di interesse anche sovracomunale tenuto conto della dotazione di servizi ed attrezzature; quindi in rapporto al resto del tessuto urbano e territoriale d’ambito, per la sua facile accessibilità e per la flessibilità degli spazi realizzati, è un interessante contenitore di funzioni plurime con una naturale vocazione ad accogliere servizi riabilitativi, residenziali, socio-assistenziali.

Oggi possiamo ritenerci soddisfatti del risultato raggiunto. Ora cercheremo di completare i lavori nel più breve tempo possibile al fine di poter restituire alla collettività, con orgoglio e soddisfazione, una struttura (con il bellissimo anfiteatro e i campetti presenti nell’area esterna di pertinenza che saranno ripristinati) che da troppi anni è rimasta abbandonata.

Grottaminarda sta attraversando una fase storica importantissima e finalmente sta diventando una vera Città dei servizi, la riqualificazione di questa struttura - conclude Vitale - è un ulteriore passo verso un importante sviluppo del nostro territorio a servizio dell’intero comprensorio.

«Questa rifunzionalizzazione, inoltre - aggiunge il sindaco Marcantonio Spera - prelude a grandi interventi su tutto Rione Gelso come concertato con Acer in vari incontri. Quindi è il primo tassello verso un percorso di riqualificazione e rinascita di un quartiere importante per la comunità».