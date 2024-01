Casa Bianca: scorre sangue irpino nelle vene di Ron Santis La trisavola del candidato, che ha un passo dalla Casa Bianca ha lasciato, era di Castelfranci

Scorre sangue italiano nelle vene di Ron De Santis, il governatore della Florida che ha clamorosamente rinunciato alla Casa Bianca in piena corsa. Le sue origini, ricorda Il Mattino di Foggia, sono da rintracciare Molise, Abruzzo e Irpinia. E non solo. Dalla prima regione, da Bugnara, in provincia dell'Aquila, partì per l'America la bisnonna Maria. Dal matrimonio con Nicola De Santis nacque, negli Usa, Daniel J. De Santis, nonno del governatore. Dall'Irpinia invece la sua trisavola - per intenderci la madre della sua bisnonna - Luigia Colucci, emigrò negli Stati Uniti da Castelfranci nel 1917. Wikipedia dà un quadro più completo: tutti i suoi otto bisnonni sono nati in Italia, originari di comuni situati nelle province di Avellino (Castelfranci), Campobasso (Castelbottaccio), Caserta (Sessa Aurunca) e L'Aquila (Bugnara, Cansano, Pacentro e Pratola Peligna). Suo nonno paterno era Daniel DeSantis, nato a Beaver da genitori italiani immigrati negli Stati Uniti, Nicola DeSantis e Maria Nol?i, nati, rispettivamente, a Cansano e Bugnara, provincia dell'Aquila. "Colucci è un cognome molto diffuso", ha detto il sindaco di Castelfranci, Generoso Cresta, che già tempo fa ha confermato la notizia della trisavola irpina di De Santis.