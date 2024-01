Montoro in festa: oggi Don Antonio Nicastro sarà ordinato sacerdote Nel Duomo di Salerno la celebrazione

Sarà ordinato Sacerdote oggi nel duomo di Salerno il diacono Don Antonio Nicastro originario di Atripalda e a servizio delle tre comunità dell’Unita Pastorale di Montoro (San Pietro, Sant’Eustachio e Caliano) . Il rito di ordinazione sarà presieduto da sua Ecc.ma Mons. Andrea Bellandi, Arcivescovo di Salerno, questa sera alle ore 18 nella chiesa cattedrale di Salerno.

Un momento tanto atteso dalla stesso ordinando ma anche da tutta la comunità Diocesana e in particolare da quella Montorese, perché il novello sacerdote affiancherà don Domenico Spisso nel ministero pastorale in qualità di vicario parrocchiale (o vice parroco).

Oggi pomeriggio alle 16 partirà un pulman da Caliano di Montoro per seguire l'emozionante rito.

Domenica 28 gennaio alle ore 11.00 don Antonio, novello sacerdote, presiederà per la la prima volta la santa messa nella chiesa dei Santi Apostoli Pietro e Paolo in San Pietro.