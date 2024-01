Arcieri del tricolle, nuovo record di medaglie: ecco i protagonisti Gara indoor interregionale

Nove medaglie per gli Arcieri del tricolle domenica 14 gennaio 2024 a Benevento, in occasione della gara indoor interregionale.

Questi i risultati nella classifica finale:

Oro per Vito Molinario, compound, senior maschile, oro per Eleonora Pisapia, compound, master femminile, oro per Natale Iacobacci, arco nudo, allievi maschile, oro per Denny Molinario, arco nudo, ragazzi maschile, argento per Marianna Rogazzo, arco nudo, senior femminile, argento per Claudio Galasso, arco nudo, senior maschile, argento per la squadra arco nudo master maschile composta da Angelino Grieco, Domenico Paonessa e Antonio Zotti, bronzo per Alessia Manganiello, arco nudo, allievi femminile, bronzo per Angelino Grieco, arco nudo, master maschile.

Oltre ai significativi risultati collettivamente raggiunti dagli Arcieri del tricolle è da sottolineare, in particolar modo, la performance di Vito Molinario che, oltre ad aver raggiunto il gradino più alto del podio, ha conquistato la sua prima benemerenza (una spilletta) concessa dalla federazione Italiana tiro con l’arco (Fitarco) come riconoscimento agli atleti che raggiungono un punteggio considerato significativo dal punto di vista agonistico a livello nazionale.