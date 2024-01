Ariano, via Perciafango al buio: non resta che affidarsi alla luna L'appello rivolto all'area tecnica comunale ad intervenire al più presto

Al buio da oltre due mesi in un angolo di via Perciafango, pieno centro storico ad Ariano Irpino, tra corso Europa e via Intonti. A nulla è valso finora ogni appello al comune. Da un lato l'illuminazione è funzionante, dall'altro è buio pesto. "Meno male che c'è la luna - ci dice un abitante - il comune e chi di competenza è stato messo al corrente di questa situazione di disagio, ma nulla. Nessun intervento fino ad oggi. E non è l'unica disfunzione in questa zona. Qualche lampione spento ci viene segnalato anche lungo via Conservatorio. Per non parlare delle zone periferiche e rurali ampiamente segnalare dove il comune ha programmato un investimento per migliorare la vecchia illuminazione da anni fatiscente, tra le più scadenti della provincia di Avellino e in molti casi ancora inesistente.