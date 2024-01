Ariano: in sicurezza la strada degli studenti tra viale Tigli e via Covotti Quando la sinergia tra cittadini e forze dell'ordine funziona

E' bastata una semplice richiesta da parte di un cittadino al comandante della polizia municipale Angelo Bruno, per risolvere un problema legato alla sicurezza stradale e incolumità all'incrocio tra viale Tigli e via Covotti ad Ariano Irpino.

A contattarci è proprio Vito Schiavo, abitante del luogo e autore della richiesta: "Mecoledì scorso ho rappresentato al colonnello Angelo Bruno la pericolosità dell'incrocio, attraversato ogni giorno da centinaia di studenti che affluiscono alle varie scuole presenti tra Piano della Croce e via Covotti, zona Pallottini e a distanza di due giorni è stato disposto l'intervento di messa in sicurezza attraverso le strisce pedonali. Può sembrare un intervento banale, ma non lo è.

Mi sento di ringraziare il comandante Bruno non solo a nome mio personale ma anche da parte degli studenti, docenti, dirigenti scolastici e delle stesse famiglie.

Non capita sempre di risolvere una problematica in così poco tempo e mi è sembrato giusto, attraverso ottopagine portare questa storia all'attenzione di tutti. E' un segnale positivo di collaborazione. I miei complimenti al comandante Bruno e a chi ha eseguito l'intervento. Ci sentiamo più sicuri."