Prove di evacuazione senza preavviso nelle scuole ad Ariano: Aios in campo Terremoto e prevenzione nelle aree interne

Terremoto e prevenzione. Come nella realtà. Prove di evacuazione senza alcun preavviso, stamane in tre istituti scolasti ad Ariano Irpino. In campo i volontari della protezione civile Aios.

Le squadre dirette da Amedeo Iacobacci, hanno agito in sinergia con il responsabile della sicurezza Nicola Pannese. Scattato l'allarme, gli alunni in maniera ordinata e nel tempo di tre minuti, hanno evacuato gli istituti dirigendosi verso le aree di attesa.

Hanno ricevuto tutte le informazioni necessarie riguardo le misure da adottare in caso di emergenza, sia in luoghi chiusi che all'esterno.

E' importante e fondamentale che ogni scuola sia dotata di un piano di emergenza, al fine di collaborare nella gestione di un evento del genere, in questo caso tellurico.

E' importante anche assicurarsi dello stato di salute delle persone, di chi è in difficoltà, per agevolare le operazioni di soccorso. Cautela, prudenza, senza lasciarsi prendere eccessivamente dal panico, sono regole fondamentali che risultano essere di estremo aiuto a chi è chiamato ad operare sul posto.

L'iniziativa è stata molto apprezzata dalle famiglie degli alunni e dal corpo docente il quale si è congratulato con i volontari per òla loro preparazione.