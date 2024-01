Militare morto in palestra: l'ultimo saluto a Nicola, Taurasi a lutto Oggi i funerali a Taurasi: proclamato il lutto cittadino

Si terranno oggi i funerali di Nicola Ciampa, il militare di Taurasi morto a Maddaloni in palestra, mentre si allenava. "Il Sindaco, l'Amministrazione Comunale e la Cittadinanza tutta si stringono al dolore che ha colpito le famiglie Ciampa e Martiniello per l'improvvisa e prematura dipartita del caro Nicola. Interpretando il comune sentimento della popolazione, si proclama il lutto cittadino per la giornata di oggi 28 gennaio 2024, con l'esposizione delle bandiere a mezza asta sugli edifici pubblici e con la sospensione delle attività ludiche e commerciali dalle ore 15.30 alle 17.30. " spiegano gli amministratori.

Il comune si prepara a dare l'ultimo saluto a Nicola, morto durante una normale seduta di allenamento, come tante