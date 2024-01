Forte scossa di terremoto, il sismografo di Montevergine registra il sisma Il sisma nel Salernitano, paura nella zona del cratere

E' stato registrato anche dal sismografo dell’Osservatorio il terremoto avvenuto stamane in Campania.

Il sisma, di magnitudo 3.8, si è verificato al confine tra le province di Salerno e Potenza, stando alle informazione rilasciate dall’INGV. Il grafico degli esperti dell'Osservatorio mostra chiaramente il fenomeno sismico, come riportato sulla pagina social dell'Osservatorio di Montevergine.

Il terremoto di magnitudo 3.8 si è verificato a Ricigliano, in provincia di Salerno. La scossa è avvenuta a una profondità di 8 chilometri. Al momento non si segnalano danni. Alla sala operativa del comando dei vigili del fuoco non sono infatti arrivate segnalazioni di danni, ma solo richieste di informazioni.

Il terremoto

Il sisma è stato avvertito alle 9.23 dalla popolazione sia della provincia di Salerno che da quella della provincia di Potenza, in Basilicata, visto che le due aree sono molto vicine. Il terremoto è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma. Sempre oggi, c'è stata una scossa anche in Alta Garfagnana, con epicentro a 7 chilometri nord est dall'abitato di Fosciandora (Lucca).