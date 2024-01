Cucciolo di gufo bianco cade dal nido salvato nell'avellinese È stato affidato al Centro recupero animali selvatici di Napoli

Recuperato e salvato un piccolo gufo "bianco" caduto dal nido e non ancora abbastanza cresciuto per involarsi. Lo ha trovato nei pressi della sua abitazione un uomo di Lauro, in provincia di Avellino, che ha allertato il personale veterinario della Asl di Baiano. Le condizioni del piccolo rapace sono buone. È stato affidato al Centro recupero animali selvatici di Napoli dove sarà accudito prima di essere ricondotto nel suo habitat.