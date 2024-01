Ariano, strada dissestata lungo la statale 90: La Braca incontra l'impresa Programmato un intervento di ripristino lungo il tratto già ultimato

Strada dissestata e impercorribile lungo la statale 90 delle puglie a Cardito nel tratto che va da via Fontangelica a località Foresta ad Ariano Irpino. Una situazione diventata davvero snervante ed anche ad alto rischio con le auto che viaggiano a centro strada pur di evitare il dislivello stradale tra buche e tombini sporgenti. Un'arteria mai come in questo momento trafficatissima con decine e decine di mezzi pesanti diretti e provenienti dal cantiere della stazione Hirpinia.

L'assessore Toni La Braca stamane ha avuto un incontro con l'ispettore di cantiere e l'impresa per rappresentare la grave situazione di disagio che sta mettendo a dura prova gli automobilisti. La zona è interessata da lavori di scavo per la realizzazione della rete fognaria, rigorosamente in notturna su precisa disposizione del comune e della polizia municipale.

La Braca ha sollecitato un intervento urgente di ripristino lungo il tratto già realizzato, prima dell'ultimazione dei lavori e relativi allacciamenti previsti ad inizio del mese di marzo. Dopo di che si procederà alla posa dell'asfalto finale che interesserà metà corsia.