Pratola Serra, grande partecipazione al tesseramento di Primavera Meridionale Musto: "Pronta la costituzione del primo circolo ufficiale dell'associazione"

Grande partecipazione alla campagna tesseramento 2024 di Primavera Meridionale - l'associazione metapolitica presieduta da Sabino Morano - nella piccola realtà di Pratola Serra. Abbiamo ampiamente superato la soglia delle venti tessere, riuscendo così a raggiungere il numero di aderenti propedeutico alla costituzione del primo circolo ufficiale di Primavera Meridionale, nel nostro Comune.

Elemento non da sottovalutare, e sicuramente nuovo, è che le oltre venti tessere sottoscritte non sono il prodotto di interi nuclei familiari o "adesioni apocrife", patrocinate economicamente da qualche finanziatore pratolano interessato, bensì frutto di partecipazione spontanea, reale ed autentica da parte dei cittadini che, con impegno e consapevolezza, hanno inteso accordare fiducia al nostro movimento. E questo ci dà la forza per continuare la nostra opera di sensibilizzazione ed informazione all'interno della nostra comunità.

Detto ciò, non possiamo, però, non denunciare una preoccupante reticenza da parte di molti iscritti a rendere pubblica la propria adesione: in troppi, pur garantendoci pieno sostegno, sia per le nostre iniziative extracomunali che per l'attività politica di natura prettamente amministrativa, con fermezza ci hanno chiesto di mantenere il riserbo, al fine di non scontentare qualcuno. In effetti - vox populi -, sempre più spesso ci segnalano ammonimenti ad personam diretti a nostri concittadini, i quali avrebbero mostrato l'ardire di postare critiche - a mezzo social ma non solo - nei confronti dell'operato dell'attuale amministrazione comunale.

Furono i romani ad inventare lo ius murmurandi, il diritto di mormorare. A Pratola Serra, si avverte la concreta necessità di ristabilire il diritto di critica, da parte di tutti e non solo di chi non teme telefonate o richiami diretti; soltanto i deboli hanno paura delle critiche!