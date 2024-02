Sanremo, BigMama vittima di body shaming: La Rai apre provvedimento disciplinare L'Ad Roberto Sergio dopo il tweet denigratorio ha aperto il provvedimento

La Rai ha aperto un procedimento disciplinare nei confronti di un suo giornalista per body shaming colpevole di aver ironizzato sull'outfit della cantante BigMama, in gara a Sanremo . In un nota di viale Mazzini si legge che l'Amministratore Delegato Roberto Sergio «appena appresa la notizia del tweet denigratorio nel confronti di una artista in gara, ha chiesto alla Direzione Organizzazione Risorse Umane della Rai di aprire un provvedimento disciplinare nei confronti di un giornalista per body shaming».

Body shaming, bufera su Striscia la Notizia

Sui social, intanto, monta la polemica anche contro Striscia la Notizia. La trasmissione di Antonio Ricci, infatti, ha condiviso una foto in cui BigMama viene accostata a un personaggio di un film Disney, con chiaro riferimento al suo corpo. Tra i tanti commenti sui social, interviene anche Elisabetta Canalis: «A me ricorda molto Madonna da giovane perché ha uno sguardo e un sorriso veramente penetranti, oltre che una voce stupenda. Mi sembra una ragazza che fa della sua fisicità un punto di forza non necessariamente omologato agli standard delle magrissime col viso rifatto in serie. Speriamo resti sempre lei stessa in un mondo tg 38, di nasi, bocche e zigomi tutti uguali».