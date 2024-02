Ridimensionamento scolastico, Leone: "La Regione revochi il provvedimento" "Mi meraviglia che il comune di Sturno si presta a fare da stampella a Sant’Angelo dei Lombardi"

"Nuovamente siamo alle prese con il ridimensionamento scolastico nonostante era già tutto perfezionato.

Prendo atto delle decisioni scellerate che ancora oggi la Regione Campania con delibera di giunta regionale mette in atto nuovamente apportando modifiche ed integrazioni a quanto già deliberato precedentemente, senza rendersi conto di quali danni apportano al mondo scolastico e al territorio che a mio parere non conosciuto da loro. E questo solo per accontentare qualcuno che sotto gli uffici regionali evidentemente piagnucola."

E' quanto scrive in una nota il sibdaco di Vallata Giuseppe Leone.



"Mi meraviglio del perché il comune di Sturno si presta a fare da stampella al comune di Sant’Angelo dei Lombardi senza alcun segnale di protesta da parte dello stesso comune che per anni hanno lavorato con Vallata.

Ricordo nuovamente alla Regione che non si tratta solo del bene degli alunni ma degli insegnanti e di tutto l'organico appartenente al mondo scolastico.

Invito le organizzazioni sindacali a sollecitare la Regione affinchè ritorni sugli accordi presi e quindi alla revoca del provvedimento, viceversa ci verremo costretti a ricorrere nelle giuste sedi giudiziarie."