Mercogliano, l'amministrazione annuncia il restauro della Porta dei Santi Giovedì 15 febbraio saranno presentati i dettagli del progetto

L’Amministrazione Comunale di Mercogliano annuncia l’inizio dei lavori di restauro e riqualificazione della storica Porta dei Santi.

Da un programma di collaborazione con la Clinica Montevergine, fiore all'occhiello della sanità campana, unitamente all’avvio del finanziamento dell’ Art Bonus del Ministero della Cultura, sarà effettuato un intervento di recupero di un bene di grande pregio e valore identitario.

"Inizia dalla Porta dei Santi l' atteso imminente intervento di riqualificazione del centro storico e dei beni culturali in esso presenti. - spiega il Sindaco Vittorio D'Alessio - Il tema della Porta, intesa come varco, è fortemente simbolico, un itinerario turistico ma anche religioso che pone in rapporto il piccolo borgo con il suo Castrum Mercuriani altomedievale e con il Santuario di Montevergine." Giovedì 15 febbraio, alle ore 18:00, l'iniziativa culturale che si terrà nell'aula consiliare "M.Tosone" del Municipio e nella quale saranno presentati gli aspetti qualificanti del progetto che andrà a ridare luce, dopo oltre 30 anni, alla Porta dei Santi.